العالم اليوم - بوتين يجري اتصالا مع أحمد الشرع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:25 مساءً - نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع.

وبحسب الكرملين، أكد بوتين في حديث مع الشرع على موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا.

كما أكد على استعداد روسيا الدائم للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لشعبها.

وكان الشرع رحب في وقت سابق بالمفاوضات مع روسيا، التي كانت حليفا بارزا للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.