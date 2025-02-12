العالم اليوم - رئيس الإمارات ووزير خارجية أميركا يبحثان العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:25 مساءً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل الدولتين".