العالم اليوم - وئام وهاب: هذه "ألغام" سوريا.. وحزب الله لم يهزم

انتم الان تتابعون خبر وئام وهاب: هذه "ألغام" سوريا.. وحزب الله لم يهزم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:25 مساءً - قال رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في لقاء مع "دوت الخليج" إنه يعتقد أن "هناك الكثير من الألغام التي ستعرقل استمرار الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "على رأس هذه الألغام لغم داعش، أعتقد أن التنظيم يخطط للإطاحة بأحمد الشرع شخصيا، لأنه يتهمه بتسليم رأس البغدادي والمهاجر في إدلب"، مضيفا: "مشكلة الأكراد والعلويين والدروز الشرع عاجز عن معالجتها بسبب وجود فصائل تعارضه، وهو لا يملك السيطرة عليها".

وتابع: "الشرع وضعه معقد أكثر مما نعتقد وقد نشهد خلال الأشهر القادمة تجليات هذه العقد".

وبشأن الدروز في سوريا قال وهاب: "دروز سوريا لديهم استقلالية عن لبنان لديهم قيادتهم ومشايخهم والمجتمع المدني، مشايخ العقل في السويداء تلقوا منذ أسابيع دعوة من الشرع لكنهم رفضوها حتى الآن".

وأكمل: "الشيخ موفق طريف هو من أمن الحماية للسويداء وجبل الشيخ، وتم إبلاغ الشرع بأن الاقتراب من هذه المناطق سيطيح به وبقيادته".

وبخصوص الوضع في لبنان، قال وهاب إن "حزب الله لم يهزم بل تمكن من الصمود وأعتقد أنه خلال تشييع السيد حسن نصر الله سيظهر بأن الحزب لم يهزم ولكن تلقى ضربات كبيرة من إسرائيل، النتائج السياسية أتت لغير مصلحة الحزب، هذا أمر قد يكون مؤقت لأن الصراع مفتوح".

وتابع: "أنا مع السلام العادل، إسرائيل أمر واقع في المنطقة ولا نستطيع إلا أن نقول ذلك".

وأكمل وهاب: "عند إسرائيل أصبحت الدولة الفلسطينية من الأحلام، حتى السلطة القائمة في الضفة سيقضي عليها الإسرائيلي، إسرائيل لا تريد سلطة فلسطينية لا بغزة ولا بالضفة".