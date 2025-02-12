العالم اليوم - رصد أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة في نيويورك

انتم الان تتابعون خبر رصد أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة في نيويورك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:21 صباحاً - أكدت وزارة الصحة بولاية نيويورك، الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بسلالة جدري القردة الجديدة، مما يزيد المخاوف العالمية بشأن انتشار المتحور الذي لا يُعرف عنه الكثير.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، هناك 3 حالات مؤكدة في البلاد، في كاليفورنيا وجورجيا ونيوهامبشير، تسببت فيهم السلالة الفرعية (آي.بي).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أغسطس أن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وذلك للمرة الثانية خلال عامين.

وجاء ذلك بعد تفش للعدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي انتشرت إلى بلدان مجاورة.

وأحجمت وزارة الصحة بولاية نيويورك عن الإدلاء بأي معلومات إضافية عن الإصابة.