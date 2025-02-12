العالم اليوم - إسرائيل تهدد مجددا بعودة الحرب في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:28 صباحاً - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن.

وأضاف ساعر في تصريحات صحفية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أن "قرار حماس بعدم الإفراج عن الرهائن عودة إلى الحرب"، مضيفا: "لم نفعل أي شيء من جانب واحد حتى الآن".

كما أكد ساعر أيضا أن "إسرائيل مستعدة لحقيقة أن حماس قد تهاجمها".

وقال الوزير: "ما شاهدناه السبت الماضي كان خطيرا، حيث تم تجويع وتعذيب المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم".

واستطرد: "كل من تابع عملية إطلاق سراح المختطفين رأى مشاهد مروعة. ما شاهدناه يوم السبت الماضي كان قاسيا، فقد المختطفون الذين تم إطلاق سراحهم الكثير من وزنهم بعد تجويعهم وتعذيبهم، وهناك أدلة على ذلك".

وتأتي تصريحات ساعر بعد تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه أن الحكومة قررت بالإجماع أنه إذا لم تعد حماس المختطفين حتى ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة.

وكانت حماس قد أعلنت الإثنين تأجيل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر، متهمة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الهدنة.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدات بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، في حال لم تطلق حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين بحلول السبت.