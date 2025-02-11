ترامب: لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتابع ترامب: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وجدد ترامب تمسكه بمهلة السبت كموعد نهائي لتسليم حماس للمحتجزين.