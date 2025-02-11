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ترامب: لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد...

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ترامب: لا أعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:27 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن حماس ستلتزم بالإفراج عن المحتجزين يوم السبت كموعد نهائى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وتابع ترامب: "الفلسطينيون سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة".
وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وجدد ترامب تمسكه بمهلة السبت كموعد نهائي لتسليم حماس للمحتجزين.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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