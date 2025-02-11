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ترامب: سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها

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ترامب: سنعمل على إدارة غزة بشكل صحيح للغاية ولكن لن نشتريها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:27 مساءً - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته الكاملة فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع غزة، موضحا أنه لابد لحماس من إطلاق سراح جميع الرهائن بحلول السبت.

وأضاف "سندير غزة بشكل صحيح للغاية ولن نشتريها"

وحول موقف القوى الإقليمية الرافضة للتهجير، قال ترامب "نقدم أموالا كثيرة للأردن ومصر لكننا لن نصدر تهديدات بشأنها".

وأوضح "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء"

وأوضح الرئيس الأمريكي، على هامش لقائه مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بالبيت الأبيض، أن الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة مؤكدا أنه من الممكن التوصل إلى حل.

وحول ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال ترامب "الأمر سينجح"

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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