940 شهيداً وجريحاً منذ بدء الهدنة بغزة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن عدد الشهداء برصاص واعتداءات قوات العدو الصهيوني في قطاع غزة؛ منذ بدء سريان وقف إطلاق النار والتهدئة، قد ارتفع إلى 118 شهيدًا.
وأضاف مدير عام الوزارة منير البرش، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن إجمالي أعداد الشهداء الجدد الذين ارتقوا جراء استهداف العدو المباشر وصل لـ 92 شهيدا.
ونوه البرش إلى أن 822 مواطنًا أصيبوا بجراح متفاوتة، جراء اعتداءات العدو وخروقاته؛ منذ بدء سريان الهدنة بقطاع غزة في الـ 19 من شهر يناير الماضي.
وأشار إلى ارتقاء شهيدين بسبب مخلفات
العدو الصهيوني في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أعداد الشهداء الذين ارتقوا متأثرين بجراحهم لـ 24؛ بينما وصل إجمالي أعداد الشهداء إلى 118 منذ سريان الهدنة.
ولفت الدكتور منير البرش، النظر إلى أن الطواقم الصحية انتشلت جثامين 641 شهيداً؛ منهم قرابة الـ 197 شهيداً لا يزالون مجهولي الهوية.
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