”أسوشيتد برس”: أكثر من 25 منظمة دينية تقاضي إدارة ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:29 مساءً - أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أكثر من 25 منظمة دينية رفعت دعوى قضائية ضد السلطات الأمريكية بسبب التهديد باعتقال المهاجرين في أماكن العبادة.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 25 جماعة مسيحية ويهودية تمثل ملايين الأمريكيين، رفعت دعوى قضائية في محكمة فيدرالية، تطعن في قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يمنح عناصر إدارة الهجرة مزيدا من الحرية في القيام بالاعتقالات في الأماكن المخصصة للعبادة، حسب أ. ب.

وذكر المصدر أن الدعوى القضائية التي رفعت في إحدى محاكم العاصمة واشنطن، تنص على أنه بسبب الخوف من الاعتقال، يتجنب أبناء الرعية من المهاجرين غير القانونيين الحضور إلى القداسات، مما يقلل من نسبة الحضور.

وأضافت الوكالة أن المدعين يعتقدون أن السلطات الأمريكية تنتهك حقوق الجمعيات الدينية في قدرتها على خدمة المهاجرين.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أن وزارة العدل الأمريكية من جهتها، أصدرت يوم الجمعة الماضي، وثيقة تفيد بأن مداهمة المهاجرين في أماكن العبادة كانت قانونية منذ عدة عقود، وأن إجراءات الإدارة الجديدة مكنت الضباط من تنفيذ عملياتهم من دون إذن مسبق من المشرف فقط.

يذكر أن ترامب وعد في أول خطاب له في يوم تنصيبه 20 يناير الماضي، بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية "على الفور"، وبدء ترحيل ملايين المهاجرين، كما فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وذكر المشرف على أمن الحدود الأمريكية توم هومان أن أكثر من 4 آلاف مهاجر تم ترحيلهم من الولايات المتحدة في الأسبوع الأول من رئاسة ترامب.