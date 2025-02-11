بريطانيا تفرض عقوبات على شركة روسية وتتهمها بشن هجمات إلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:29 مساءً - فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركة "Zservers" الروسية بالإضافة إلى ستة أفراد على صلة بها.

ووفقا للقائمة التي نشرتها وزارة الخارجية البريطانية، تشتبه لندن في تورط هذه الشركة في هجمات إلكترونية باستخدام برامج ضارة. كما تم أيضا إدراج مزود المملكة المتحدة Xhost Internet Solutions في القائمة السوداء، حيث يزعم أنها مملوكة ومدارة بواسطة Zservers كشركة وهمية.

ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات البريطانية موظفو شركة Zservers التالية أسماؤهم: ألكسندر بولشاكوف، وألكسندر ميشين، وإيليا سيدوروف، وديمتري بولشاكوف، وإيغور أودينتسوف، وفلاديمير أنانييف. وجميعهم ممنوعون من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد حساباتهم في البنوك البريطانية في حال وجدت.

وتزعم وزارة الخارجية أن شركة Zservers، المسجلة في مدينة بارناول الروسية، متورطة في تسريب معلومات شخصية مسروقة من شركة التأمين الصحي الأسترالية Medibank Private Limited.

في 11 فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا عن فرض عقوبات على Zservers، مشيرة إلى أن أستراليا قد انضمت إلى هذه العقوبات.