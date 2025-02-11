”بلومبيرج”: بيسنت يزور كييف هذا الأسبوع لبحث مسألة المعادن الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:29 مساءً - أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سيزور كييف هذا الأسبوع لمناقشة حصول واشنطن على المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل مساعدات عسكرية.

وذكرت الوكالة أنه "في ظل سعي ترامب للحصول على المعادن، سيسافر وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أوكرانيا هذا الأسبوع كجزء من المحادثات الأولية لتأمين وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة".

وقبل أيام، أبدى زيلينسكي استعداده للعمل مع ترامب لتزويد الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن مقابل استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

هذا ويستعد البرلمان الأوكراني لدعوة مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد لإجراء تدقيق على جميع أماكن التنقيب عن الثروات المعدنية وإعادتها لملكية الشعب.