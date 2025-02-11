المحكمة الجنائية الدولية تدين قرار فرض عقوبات على كريم خان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:32 مساءً - أدانت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقا لبيان صادر عنها، قرار إدراج اسم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في قائمة العقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان المحكمة المنشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "المحكمة الجنائية الدولية تدين فرض عقوبات من قبل إدارة الولايات المتحدة ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان. وتلتزم المحكمة بمواصلة تنفيذ ولايتها القضائية لصالح ملايين الضحايا الأبرياء الذين عانوا من الفظائع".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد واشنطن وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. وينص الأمر على أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات صارمة ضد أولئك المسؤولين عن "انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية". كما تشمل بعض هذه الإجراءات تجميد الممتلكات والأصول، وحظر دخول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أفراد عائلاتهم. فيما أدانت المحكمة الجنائية الدولية قرار واشنطن، مؤكدة أنها ستواصل ضمان تحقيق العدالة في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة "رويترز" لاحقا، نقلا عن مصادر، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيخضع للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة. ووفقا للمصادر، فإن اسمه مدرج في ملحق غير منشور بعد، مرتبط بالأمر التنفيذي الخاص بالعقوبات ضد المحكمة.