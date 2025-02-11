الاستخبارات الروسية: المخابرات الأوكرانية تعد سلسلة من الاستفزازات ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:32 مساءً - أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن هيئات أمنية أوكرانية مختصة، تعتزم بمساعدة المشرفين الغربيين، لتنفيذ قريبا سلسلة من الاستفزازات القوية المناهضة لروسيا.

وجاء في بيان الاستخبارات الروسية: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، تعد المخابرات الأوكرانية، بمساعدة المشرفين الغربيين، لتفجير سفينة أجنبية في بحر البلطيق، بهدف التحريض على روسيا".

ويفترض أن يتم استخدام ألغام بحرية روسية الصنع، الموجودة بكثرة لدى القوات الأوكرانية، لتفجير سفينة أجنبية في بحر البلطيق. وبعد ذلك تتلقف وسائل الإعلام الغربية الخبر وتقوم بتحميل موسكو المسؤولية عن الحادث.

ووفقا لحسابات أجهزة الاستخبارات الأوكرانية والغربية، سيدفع هذا الحادث قيادة الناتو إلى اتخاذ قرار بإغلاق منافذ روسيا إلى بحر البلطيق بحجة ضمان سلامة الملاحة البحرية.

ويرى البيان، أن هدف نظام كييف الرئيسي من مثل هذه الاستفزازات "هو جر الناتو إلى الدخول في صراع مسلح مباشر مع روسيا".

ووفقا للبيان، ستقوم المخابرات العسكرية الأوكرانية، بالتعاون مع أجهزة مخابرات في بعض الدول الغربية، بتنظيم هجمات واعتداءات على ممثلي المعارضة الروسية غير النظامية ورجال الأعمال الذين فروا من القانون ويعيشون في الخارج.

وتنوي المخابرات الأوكرانية، تجنيد بعض الأشخاص من دول آسيا والشرق الأوسط لكي يقوموا بتنفيذ هذه الاعتداءات، وسيحصل كل منهم على مكافآت مالية لقاء ذلك قد تصل إلى 20 ألف دولار.

وبحسب البيان، سيتوجب حتما على مرتكب الجريمة في حالة القبض عليه، أن يزعم بأن الأجهزة المختصة الروسية جندته، ويدعي بأنه قام بتحضير وتنفيذ الجريمة بتوجيه منها.

في نهاية العام الماضي، قالت مجلة دير شبيغل إن فاليري زالوجني عندما كان قائدا للجيش الأوكراني اقترح تفجير ليس فقط خطوط "السيل الشمالي" بل وخط "السيل التركي" لنقل الغاز الذي يمر عبر قاع البحر الأسود.

وذكرت المجلة أن العملية الثانية باءت بالفشل، لكنها لم تقدم أي تفاصيل عنها بل تحدثت بإسهاب عن عملية تفجير خطوط "السيل الشمالي"، ووفقا للمقالة قامت بتنفيذها مجموعة جندتها هيئات الأمن الأوكرانية.