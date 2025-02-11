إيران توجه شكوى إلى مجلس الامن الدولي بشأن تهديدات ترامب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:32 مساءً - أعلنت إيران توجيه رسالة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية ردا على التصريحات المهددة لها والتي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء أن "الحضور الواسع لأبناء الشعب الإيراني.. في مسيرات إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية كان بمثابة رد قوي على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة".

وأضاف: "إيران ستحمي بشكل حاسم أمنها ومصالحها الوطنية. لذا وبهدف المتابعة القانونية، فإن ايران توجه رسالة احتجاج كوثيقة من وثائق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب التصريحات المناهضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يرغب في إبرام اتفاق مع طهران بشأن وضعها غير النووي، ويفضل ذلك على "قصف إيران بشكل جهنمي"، وأضاف: "إنهم لا يريدون الموت، لا أحد يريد الموت".