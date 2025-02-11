العالم اليوم - الحكومة الإسرائيلية تؤيد "مهلة ترامب" إلى حماس

انتم الان تتابعون خبر الحكومة الإسرائيلية تؤيد "مهلة ترامب" إلى حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:25 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بتأييد أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت" لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة حماس بالإفراج عن الرهائن بحلول السبت أو مواجهة "الجحيم".

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ظهر الثلاثاء، اجتماعا للكابينت السياسي والأمني، بعد تقديم موعده بسبب قرار حماس تأجيل إطلاق سراح دفعة جديدة من الرهائن.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء مشاورات أمنية محدودة بشأن قضية المختطفين.

وأصدر نتنياهو الليلة الماضية أوامره بتعزيز القوات في قطاع غزة ومحيطه، والاستعداد لأي سيناريو إذا لم تفرج حماس عن رهائننا يوم السبت المقبل.

وفي وقت سابق من الاثنين، توعد ترامب حركة حماس بـ"الجحيم" إذا لم تفرج بحلول السبت المقبل عن "جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في غزة، وذلك رداً على إعلان الحركة أنها قد تؤخّر إطلاق سراح دفعة جديدة من هؤلاء الرهائن إذا لم تلتزم إسرائيل ببنود الهدنة السارية بين الطرفين.

وفي لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض" اقترح ترامب أن "تلغي" إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير، إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل.

وقال إنّه سيترك "هذا الأمر لإسرائيل لكي تقرّر" بشأن ما ينبغي أن يحدث للهدنة الهشّة السارية بينها وبين حماس.

وأضاف "لكن في ما يخصّني، فإذا لم تتمّ إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من ظهر السبت ـ أعتقد أنّه موعد معقول ـ فأنا أدعو لأن تُلغى (الهدنة) ولأن تُفتح أبواب الجحيم".

وشدّد الرئيس الأميركي على وجوب أن تطلق حماس سراح "جميع"الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في القطاع دفعة واحدة و"ليس على دفعات، ليس على اثنين وواحد وثلاثة وأربعة".

ولفت ترامب إلى أنّه قد يتباحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه المهلة النهائية التي ذكرها.

وأتى هذا الوعيد من جانب الرئيس الأميركي بعد أن هدّدت حماس بتأجيل أيّ عمليات مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين "حتى إشعار آخر"، وذلك ردّاً على عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وردّت إسرائيل على تهديد حماس بالقول إنّها أوعزت لجيشها بـ"الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة".