العالم اليوم - مسؤولة تهاجم ترامب: لا يفهم.. أوكرانيا لن تصبح روسية أبدا

انتم الان تتابعون خبر مسؤولة تهاجم ترامب: لا يفهم.. أوكرانيا لن تصبح روسية أبدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:25 مساءً - هاجمت مسؤولة أوكرانية، يوم الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المثيرة بأن تصبح أوكرانية يوما ما روسية.

وقالت أولينا تريجوب، زعيمة المجتمع المدني ومستشارة في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية: "ترامب لا يفهم الأمر - أوكرانيا ليست شركة فاشلة جاهزة للاستيلاء عليها بشكل معادٍ".

وأضافت "الأوكرانيون شعب فخور وذو روح عالية وسيقاتل حتى النهاية من أجل استقلاله وحق وجوده"، مؤكدة "لن تكون أوكرانيا روسية أبدًا".

وكان ترامب قد صرح بأن هناك احتمالا أن تصبح أوكرانيا روسية، وهو الأمر الذي علق عليه الكرملين، الثلاثاء، بأن أجزاء من أوكرانيا أصبحت روسية بالفعل.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الوضع في أوكرانيا "يتوافق إلى حد كبير مع كلمات الرئيس ترامب".

وفي حديثه عن الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين موسكو وكييف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت الاثنين، قال ترامب إن الأوكرانيين "ربما يتوصلون إلى اتفاق وربما لا يتوصلون إليه. ربما يصبحون روسا يوما ما، وربما لا يصبحون روسا يوما ما".

وجدد ترامب رغبته في الحصول على كميات ضخمة من المعادن النادرة الأوكرانية مقابل المساعدات التي دفعتها واشنطن لكييف في التصدي للهجوم الروسي.

ورحبت موسكو بتركيزه على إنهاء الصراع وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع ترامب بهذا الشأن.

وتخشى كييف أن أي تسوية لا تتضمن التزامات عسكرية صارمة تضمن أمنها مثل عضوية حلف شمال الأطلسي أو نشر قوات حفظ سلام غربية ويستفيد منها الكرملين لإعادة تجميع صفوفه وإعادة التسلح لشن هجوم جديد.