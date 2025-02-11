حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:25 مساءً - قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي خلال شهرين بتسوية مؤلمة.

جاء ذلك وفقا لما نقله عن كليتشكو موقع Strana.ua، حيث تابع: "يمكننا أن نتصور نهاية العمليات العسكرية، ونأمل أن يتم ذلك خلال شهر أو شهرين. ومن غير الواضح في ظل أي ظروف، لكنني متأكد من أنه من الصعب أن نسمي هذا أمرا إيجابيا".

وأضاف كليتشكو أن النتيجة قد تكون "مؤلمة للغاية" لكل أوكراني.

وبعد انتهاء الصراع، وفقا له، سيتم إجراء انتخابات، حيث يمكن أن يكون هناك "قتال حتى الموت"، وتابع: "إني خائف جدا من أن يكون هناك نوع من الاضطرابات في هذا الاتجاه، ولا قدر الله أن يدور الحديث عن مواجهة علنية".

الجدير بالذكر أن الغرب، على خلفية الإفلاس الاقتصادي الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة، وإرهاق شركائها من الحاجة إلى تمويل كييف إلى ما لا نهاية، بدأ يتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء مفاوضات السلام.