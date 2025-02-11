وزير الدفاع الهندي يشدد على دور الأمن فـي تحقيق السلام

بنجالورو (الهند) ـ د.ب.أ: قال وزير الدفاع الهندي راجنات سينج إن السلام لا يمكن تحقيقه أبدًا في حالة ضعف أمني، وأننا فقط من خلال القوة سنكون قادرين على العمل من أجل نظام عالمي أفضل.

وفي معرض إشارته إلى حالة عدم اليقين العالمية، أكد أن الهند، باعتبارها دولة كبيرة، كانت دائمًا مناصرة للسلام والاستقرار، وفقًا لما ذكرته وكالة «برست تراست أوف إنديا.»

وخلال حديثه عقب افتتاح النسخة الـ15 من معرض الطيران «آيرو إنديا» في بنجالورو، شدد سينج أيضًا على أن الوقت قد حان ليصبح القطاع الخاص شريكًا متساويًا في صناعة الدفاع.