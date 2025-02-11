باكستان: مقتل 7 مسلحين فـي عمليتين أمنيتين

إسلام ـ وكالات: أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل سبعة مسلحين في عمليتين أمنيتين منفصلتين في إقليم خيبر بختونخوا شمال باكستان.
وذكر بيان صادر عن الجيش أن قوات الأمن نفذت عملية استنادًا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة مادي بمقاطعة ديرا إسماعيل خان في الإقليم.
وأضاف البيان أنه أثناء تنفيذ العملية اشتبكت القوات الباكستانية مع المسلحين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم في حين أصيب اثنان آخران.
وذكر أنه تم تنفيذ عملية أمنية أخرى بناء على معلومات استخباراتية في منطقة مير علي في مقاطعة وزيرستان الشمالية، حيث جرى تبادل إطلاق النار ما أسفر عن القضاء على أربعة مسلحين، وإصابة ثلاثة آخرين.
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