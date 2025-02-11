العالم اليوم - الاتحاد الأفريقي: حرب السودان "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد الأفريقي: حرب السودان "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:21 مساءً - وصف رئيس فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتسوية النزاع في السودان محمد بن شمباس، الثلاثاء، حرب السودان بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وحذر المسؤول الأفريقي من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية.

وأودى الصراع، بحياة عشرات الآلاف، وأجبر نحو 15 مليونا على الفرار من منازلهم.

وقال محمد بن شمباس، على منصة إكس، الثلاثاء، إن الحرب "عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأدَّت إلى نقص في الغذاء، وفاقمت الجوع".

وأضاف أن "الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة، ويفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية (...) هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وفي سياق ذي صلة، كشفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ترتيبات تجري لإرسال بعثة دولية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات التي جرت خلال الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان منذ منتصف أبريل 2023.

وتتهم تقارير حقوقية طرفي القتال بارتكاب انتهاكات خطيرة في حق المدنيين، شملت عمليات اعدامات ميدانية، وقطع رؤوس، وبقر بطون إضافة لعمليات القصف الجوي والمدفعي التي تطال الأحياء المدنية والتي يعتقد انها السبب في مقتل الآلاف من ضحايا الحرب.