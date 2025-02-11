العالم اليوم - 216 مليون دولار أرباح "لولو للتجزئة" في 2024.. نمو بـ 13%

انتم الان تتابعون خبر 216 مليون دولار أرباح "لولو للتجزئة" في 2024.. نمو بـ 13% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:24 مساءً - أعلنت لولو للتجزئة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة لفترتي الثلاثة أشهر والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقالت لولو للتجزئة في بيان، إن أرباحها الصافية قد ارتفعت بنسبة 12.6 بالمئة لتصل إلى 216.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2024، مع ارتفاع هوامش الربح بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2.8 بالمئة، مدفوعاً بتحسنٍ في الأرباح التشغيلية وأداء هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، بلغ صافي الربح من العمليات المستمرة مبلغ 64.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 38.1 بالمئة على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع رسوم الفائدة الناتجة عن زيادة ديون رأس المال العامل. وباستثناء المكاسب لمرة واحدة البالغة 31 مليون دولار من تعديلات عقود الإيجار في الربع الرابع من عام 2023، انخفض صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024.

أبرز النتائج المالية

حققت لولو للتجزئة نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، بمعدل نمو وقدره 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

كما ازدادت إيرادات السنة المالية 2024 بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليار دولار، ويعزى نمو الإيرادات إلى الأداء القوي للمبيعات لا سيما في عُمان والأسواق عالية النمو، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب النمو واسع النطاق عبر فئات المنتجات الرئيسية

وبلغت المبيعات على أساس المثل بالمثل 159.7 مليون دولار خلال السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 2.3 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بمبادرات تعزيز إقبال الزوار وتركيز الشركة القوي على التحسن في مزيج منتجاتها عبر متاجرها لتتماشى مع تفضيلات العملاء، إلى جانب الارتفاع القوي في إيرادات المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة ومبيعات قطاع التجارة الإلكترونية. انخفضت مبيعات الربع الرابع من عام 2024 على أساس المثل بالمثل بشكل طفيف بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات في المملكة العربية السعودية وعمان والكويت.

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال السنة المالية 2024 بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 786.3 مليون دولار، مع هامش مستقر بنسبة 10.32 بالمئة، مدفوعةً بتحسن الهوامش الإجمالية وقابلها ارتفاع النفقات التشغيلية لتعديل الأساس المحاسبي المتبع في معالجة عقود الإيجار في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث تم تصنيف هذه العقود على أساس الإيجار التشغيلي بدلاً من إتباع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، مما أفضى إلى تكبد المجموعة لمصاريف تشغيلية أعلى من مصاريف استهلاك الأصل المستأجر وفوائد الالتزامات الإيجارية ذات الصلة. . وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بواقع 118 نقطة أساس ليصل إلى 6.3 بالمئة، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي.

ويعزى الأداء القوي لأرباح شركة لولو قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال السنة المالية 2024 نتيجةً لارتفاع هامش الربح الإجمالي بنحو 20 نقطة أساس في تلك الفترة، وذلك بفضل التحسن في مزيج منتجات لولو للتجزئة وازدياد حجم مبيعات المنتجات ذات هامش الربح المرتفع، بما في ذلك المنتجات ذات العلامة التجارية الخاصة التي بلغت نسبة مساهمتها في إجمالي مبيعات التجزئة نسبة 29.6 بالمئة.

بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو 219.2 مليون دولار، بارتفاع قدره 0.6 بالمئة على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11.57 بالمئة مقارنةً بنسبة 11.71 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2023. وتوسعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد احتساب النفقات الناتجة عن التصنيف الجديد لعقود الإيجار بمقدار 111 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 7.5 بالمئة، مما يؤكد الكفاءة التشغيلية القوية.

التدفقات النقدية والميزانية العمومية

بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للعمليات المستمرة مبلغ 132.6 مليون دولار خلال السنة المالية 2024، أي ما يمثل نسبة 1.8 بالمئة من إجمالي الإيرادات مقارنةً بمبلغ 149.5 مليون دولار أمريكي، أو نسبة 2.1 بالمئة من الإيرادات في السنة المالية 2023. ويأتي هذا الانخفاض في النفقات الرأسمالية نتيجة تحول لولو التدريجي إلى نموذج الأصول الخفيفة، والذي يتطلب نفقات رأسمالية أقل، مع استمرار الشركة في إحراز تقدم جيد في استثماراتها وخططها التوسعية الأكثر تركيزاً.

بلغ إجمالي التدفقات النقدية (باستثناء العمليات غير المستمرة) مبلغ 649.7 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2024، بمعدل قوي لتحويل النقد بلغ 82.6 بالمئة، وهو تحسن بمقدار 245 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2023. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بالتحسن المستمر في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نتيجة لتحسن هامش الربح الإجمالي والدخل التشغيلي. وتعزز معدل تحويل النقد القوي بانخفاض النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2024، حيث كان حوالي 70 بالمئة من المتاجر التي تم افتتاحها في العام عبارة عن متاجر خدمات سريعة صغيرة الحجم ومتاجر ميني ماركت، مما يدعم تحول الشركة التدريجي إلى نموذج الأصول الخفيفة.

وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغ صافي الدين مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 3.2 ضعفاً كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وفقاً للإفصاح المالي المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، مقارنةً بـ 3.2 ضعفاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتحسن صافي الدين كنسبة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد إقصاء الأثر المحاسبي لعقود الإيجار قليلاً إلى 1.3 ضعفاً في ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 1.4 ضعف خلال فترة الأشهر التسعة، مما يمنح الشركة مركزاً مالياً قوياً يمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق المزيد من النمو.

توزيع الأرباح

اقترح مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة دفع توزيعات أرباح بواقع 0.82 سنت (3 فلس) للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، وذلك رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم. وهو ما يمثل إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 84.4 مليون دولار، أي ما يعادل 85 بالمئة من الأرباح نصف السنوية القابلة للتوزيع من العمليات المستمرة بعد احتساب الضريبة، وذلك تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تنتهجها الشركة.

وقد مكّنت النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خلال السنة المالية 2024، والتي تدعمها التدفقات النقدية السليمة والإدارة المنضبطة لرأس المال، مجلس الإدارة من التوصية بنسبة التوزيع هذه.

وتسعى لولو للتجزئة من الآن فصاعداً إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75 بالمئة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد احتساب الضريبة، والتي يتم دفعها بشكل نصف سنوي. وتعكس هذه السياسة التزام الشركة بمكافأة المساهمين مع ضمان أرباح محتجزة كافية لدعم نموها المستقبلي ومرونة عملياتها التشغيلية.