العالم اليوم - السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق غزة "دون تهجير سكانها"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:24 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء الدنمرك ميتا فريدريكسن، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بمراحله الثلاث.

وشدد الجانبان، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على ضرورة تيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.

وأكدا كذلك "ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بهدف جعله قابلا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم".

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال شهد تأكيدا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية "باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي".

وتطرق الجانبان إلى الوضع في باب المندب، حيث جرى التشديد على "ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية نظرا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.