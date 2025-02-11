العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل محتجز إسرائيلي مسن في الأسر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:24 مساءً - أكدت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المحتجز الإسرائيلي شلومو منصور، البالغ من العمر 86 عاما، قُتل في الأسر لدى حركة حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن المحتجز السالف ذكره قُتل على يد حماس، وأن الحركة تحتجز جثته الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي "إن قرار الإعلان عن وفاته يأتي بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها في الأشهر الأخيرة وأكدتها لجنة خبراء من وزارة الصحة والشرطة الإسرائيلية".

وكان كيبوتس إسرائيلي أعلن في بيان في وقت سابق الثلاثاء وفاة منصور، الذي ولد في العراق.

وبحسب بيان الكيبوتس فإن "إقرار وفاته تم استنادا إلى معلومات استخباراتية جُمعت في الأشهر الأخيرة".

ويأتي ذلك بعد إعلان المتحدث باسم حماس، أمس الإثنين، أن الحركة ستؤجل عملية الإفراج القادمة عن المحتجزين بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صحفي، إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق".

وأشار أبو عبيدة إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".

وأضاف البيان أن "المقاومة نفذت كافة التزاماتها، في حين لم يلتزم الاحتلال"، مؤكدا أن تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر "حتى إشعار خر، ولحين التزام إسرائيل بالاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي".