العالم اليوم - انطلاق القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:28 صباحاً - انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة واسعة تشمل رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وقادة الفكر العالميين.

القمة، التي تستمر حتى 14 فبراير الجاري، تركز على استشراف المستقبل في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.

ويشهد اليوم الأول من القمة عدة جلسات نقاشية، منها جلسة "الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، التي يشارك فيها البروفيسور كلاوس شواب رئيس مجلس الأمناء للمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما سيتم بحث "المستقبل الذي نستشرفه"، الذي يشارك فيه عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وروبن لي الشريك المؤسس لشركة "بايدو".

قضايا اقتصادية وعالمية في الأجندة

في سياق متصل، ستتناول القمة خلال اليوم الأول عدة قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والتوجهات المستقبلية، مثل "الثورة الاقتصادية القادمة برؤية أفريقية"، والتي يشارك فيها كل من رئيس وزراء سيراليون ورئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

كما ستناقش القمة الجيوسياسة المستقبلية والتحالفات الاقتصادية وتأثيرها على النفوذ العالمي.

جلسات حول الحوكمة والتنمية

ويستضيف اليوم الأول من القمة جلسات حول "الكفاءة الحكومية" ومنها جلسة بعنوان "كيف يمكن للحكومات تصفير البيروقراطية؟"، التي يشارك فيها سيغموند فرويند وزير الإدارة العامة في جمهورية الدومينيكان، وأيضًا "من البيانات إلى القرارات.. الكفاءة الحكومية في وقت الأزمات".

ويتضمن اليوم الأول من القمة كلمة رئيسية لرئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، وحواراً مع الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس" إيلون ماسك.

كما تشارك كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في جلسة حوارية حول القضايا المالية العالمية.

منتديات متخصصة لتعزيز التعاون الحكومي

وفي سياق تعزيز التعاون الحكومي، تشهد القمة منتديات متخصصة مثل "منتدى تبادل الخبرات الحكومية"، حيث يشارك فيه عدد من القادة من دول مختلفة، و"منتدى الذكاء الاصطناعي" الذي يترأسه عمر سلطان العلماء. كما يستضيف "منتدى التوازن بين الجنسين" كلمة رئيسية لرئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إيفيكا سيلينا.

تستمر القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي في توفير منصة مهمة للتعاون بين الحكومات حول العالم، مع التركيز على الابتكار والحلول المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية.