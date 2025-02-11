نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير إسرائيلي يدعو لاستغلال الدعم الأمريكي لضم الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، أن الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة دونالد ترامب تتيح فرصة ذهبية لإسرائيل لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة.

وخلال لقائه مع رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنات، شدد كيش على ضرورة استغلال هذا الظرف السياسي لتعزيز الاستيطان واتخاذ خطوات عملية نحو الضم، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ماضية في توسيع المستوطنات وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة فارقة في تاريخ إسرائيل، مما يستوجب اتخاذ قرارات جريئة لضمان مستقبل الاستيطان.

بدوره، رأى يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تفتح الباب أمام تحركات سياسية حاسمة، مؤكدًا أن الخطوة المطلوبة الآن هي فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل كامل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث أسفرت العمليات العسكرية والمستوطنون عن مئات الضحايا الفلسطينيين وآلاف المعتقلين، بينما تتزايد المؤشرات على تحركات إسرائيلية فعلية لضم الضفة الغربية وعرقلة أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.