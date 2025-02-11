العالم اليوم - فيديو.. قتيل ومصابون بعد اصطدام طائرتين في مطار أميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 03:24 صباحاً - انحرفت طائرة خاصة عن المدرج واصطدمت بطائرة رجال أعمال، مما أدى إلى إغلاق مطار سكوتسديل في ولاية أريزونا الأميركية، حسبما أعلنت إدارة الطيران الاتحادية، الإثنين.

وقال مسؤولون أميركيون إن شخصا واحدا على الأقل قتل، وأصيب آخرون في الحادث. ويعد المطار مركزا شهيرا للطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر منطقة فينيكس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد فعاليات رياضية كبرى تستقطب حشودا ضخمة في مناطق قريبة.

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