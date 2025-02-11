العالم اليوم - فيديو.. زلزال في المغرب بقوة 5.2 درجة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 03:24 صباحاً - تأثرت أنحاء متفرقة من المغرب بزلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، مساء الإثنين، حسبما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وذكر المعهد أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، سجلت في جماعة بريكشة التابعة لإقليم وزان، شمالي المملكة.

وقالت مصادر محلية لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الهزة لم تخلف أي خسائر.

وتسببت الهزة الأرضية في هلع بين صفوف سكان الشمال، خاصة في مدينتي القصر الكبير ووزان، كما وصل تأثيرها إلى عدد من مناطق المملكة من بينها الرباط، وفق مصادر "دوت الخليج".

وفي سبتمبر 2023، أودى زلزال بقوة 6.8 درجة بحياة أكثر من 2900 شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية جنوبي مراكش.

وكان هذا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960.