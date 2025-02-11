العالم اليوم - زلزال بقوة 5.1 درجة يهز المغرب

انتم الان تتابعون خبر زلزال بقوة 5.1 درجة يهز المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 02:18 صباحاً - شهد المغرب هزة أرضية مساء الإثنين، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وفاقت قوة الهزة 5 درجات على مقياس ريختر وفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة.

وأكد المعهد أن بؤرة الهزة الأرضية تقع شمالي المملكة، كما سبق لموقع رصد الزلازل أن حدد بؤرة الهزة في منطقة تافوفت شمالا.

وتسببت الهزة الأرضية في هلع بين صفوف سكان الشمال، خاصة في مدينتي القصر الكبير ووزان، كما وصل تأثيرها إلى عدد من مناطق المملكة من بينها الرباط.

وفي سبتمبر 2023، أودى زلزال بقوة 6.8 درجة بحياة أكثر من 2900 شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية جنوبي مراكش.

وكان هذا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960.