نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: نتواصل مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت القادم موعدا نهائيا لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اليوم الـ24 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود الاتفاق، ولذلك تقرر تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، حتى إشعار آخر.

ترامب يهدد بقطع المساعدات عن مصر والأردن بسبب أزمة اللاجئين الفلسطينيين

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال وقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا استقبال اللاجئين الفلسطينيين ضمن خطته لتهجير سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الأردن قد يوافق على استقبال اللاجئين، في خطوة تثير جدلًا واسعًا بشأن التدخل الأمريكي في مسألة اللاجئين الفلسطينيين.

إنذار ناري من ترامب: "أبواب الجحيم" ستُفتح إذا لم يُطلق سراح الرهائن

في تصعيد جديد، هدد دونالد ترامب بفتح "أبواب الجحيم" إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مؤكدًا أنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت.

كما أشار إلى أنه قد يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبار السبت موعدًا نهائيًا لإنهاء أزمة الرهائن، مما يزيد التوترات حول مستقبل التهدئة في المنطقة.

عاجل- ترامب: نتواصل مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت القادم موعدا نهائيا لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية توجه ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي في طولكرم

أعلنت كتائب القسام – طولكرم عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بكمين محكم، مشيرة إلى أنها استغلت فرصة تقدم قوة النجدة وأوقعت بين صفوفها قتلى وجرحى.

وأكدت الكتائب أن مقاتليها، برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير، نفذوا هجومًا على قوة إسرائيلية في مخيم نور شمس، كما استهدفوا قوة عسكرية أخرى بمحيط مخيم طولكرم بالتنسيق مع كتائب شهداء الأقصى.

تعثر صفقة الأسرى.. توترات متصاعدة وشكوك حول مستقبل الاتفاق

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن الخلاف الأخير بشأن صفقة الأسرى في غزة يعد من أخطر الخلافات حتى الآن، مضيفًا: "يبدو وكأن كل شيء أصبح موضع شك".

يأتي هذا بعد إعلان كتائب القسام تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق السابقة وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي، ما يزيد من حالة الغموض بشأن مصير الصفقة.

قلق إسرائيلي متزايد.. تأخير الإفراج عن الرهائن يهدد حياتهم

أعرب منتدى الرهائن الإسرائيليين عن مخاوفه من تداعيات تأجيل إطلاق سراح الأسرى، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس فريق الصحة في المنتدى تحذيره من أن التأخير في الإفراج عن الرهائن قد يكلف أرواحًا، مؤكدًا أن هناك خطرًا حقيقيًا على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.