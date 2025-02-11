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أحمد جودة - القاهرة - ترامب يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن بحلول السبت، صعّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من خطابه بشأن أزمة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مهددًا بالدعوة إلى إلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم إطلاق سراحهم بحلول ظهر يوم السبت المقبل.

"أبواب الجحيم ستنفتح"

وأكد ترامب، في تصريحاته، أنه إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول الموعد المحدد، فإنه سيقترح إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مضيفًا: "ستنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها"، في إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري كبير.

حماس تؤجل تسليم الرهائن

من جهتها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، يوم الاثنين، تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت، حتى إشعار آخر، متهمة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

عاجل- ترامب: يتوعد حمـاس "جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن كل المحتجزين في قطاع غزة

إسرائيل تعزز قواتها على حدود غزة

ردًا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته في القيادة الجنوبية على الحدود مع قطاع غزة، إضافة إلى تعليق إجازات جنوده، في خطوة تعكس استعدادًا لأي تصعيد محتمل.

استمرار تبادل الأسرى وسط التوترات

حتى الآن، تمكنت إسرائيل من استعادة 16 من أصل 33 رهينة كان من المقرر إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى خمسة رهائن تايلانديين أُفرج عنهم دون اتفاق مسبق.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بينهم من يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد بتهم شنّ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، إضافة إلى معتقلين لم تُوجه إليهم اتهامات رسمية خلال الحرب.

تصاعد التوترات ومخاوف من انهيار الهدنة

مع استمرار الأزمة، تتزايد المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن قضية الرهائن، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد في المنطقة.