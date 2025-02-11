نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: إذا لم يتم إعادة جميع المحتجزين في غزة بحلول الساعة 12 من ظهر يوم السبت القادم سأعلن إلغاء وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن، في تصعيد جديد لموقفه من الصراع القائم، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه سيدعو إلى إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال عدم الإفراج عن الرهائن المحتجزين بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت.

تصريحات حادة أمام أنصاره

وخلال كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال استمرار احتجاز الرهائن، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم للضغط على الأطراف المعنية لإنهاء الأزمة. وأضاف: "يجب أن يعود الرهائن فورًا، وإلا فإن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يُلغى على الفور."

ترامب

قلق دولي من تصاعد التوترات

يأتي تهديد ترامب في وقت حساس، حيث تحاول الأطراف الدولية والإقليمية الحفاظ على استقرار وقف إطلاق النار ومنع تصاعد العنف، ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه التصريحات إلى مزيد من التوتر، خاصة إذا تبنتها الإدارة الأمريكية الحالية أو الأطراف الفاعلة في النزاع.

ردود فعل متباينة ومخاوف من انهيار المفاوضات

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الإدارة الأمريكية أو الأطراف المشاركة في المفاوضات بشأن الرهائن ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن تصريحات ترامب تهدف بشكل أساسي إلى ممارسة ضغوط سياسية، أكثر من كونها إعلانًا عن سياسة رسمية.

ومن المتوقع أن تثير تصريحاته ردود فعل متباينة؛ فقد تلقى دعمًا من بعض الجهات التي تطالب بموقف أكثر تشددًا تجاه قضية الرهائن، في حين قد تثير هذه التصريحات قلق الوسطاء الدوليين الذين يسعون إلى الحفاظ على أي جهود دبلوماسية قائمة لمنع انهيار الاتفاق.