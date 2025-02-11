نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: الأردن سوف تستقبل "لاجئين" من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يهدد بوقف المساعدات للأردن ومصر إذا رفضتا استقبال اللاجئين الفلسطينيين، صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه قد يوقف المساعدات لكل من الأردن ومصر في حال امتناعهما عن استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

موعد نهائي لتسليم الرهائن

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن الأردن سيوافق على استقبال اللاجئين، مشيرًا إلى أنه قد يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تحديد يوم السبت كموعد نهائي لتسليم الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

تهديد بإلغاء وقف إطلاق النار

كما هدد ترامب بالدعوة إلى إلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم الإفراج عن جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت، مؤكدًا أن إسرائيل لها الحق في إنهاء الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية، مضيفًا: "ستنفتح أبواب الجحيم" في حال عدم تنفيذ هذا الشرط، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز.

حماس تعلّق عمليات إطلاق سراح الرهائن

وكانت حركة حماس قد أعلنت، يوم الإثنين، تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تبادل الأسرى في مهب الريح

وكان من المقرر أن تفرج حماس عن بعض الرهائن الإسرائيليين يوم السبت، مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلا أن الحركة علّقت هذه الخطوة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.