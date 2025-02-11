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العالم اليوم - ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

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العالم اليوم - ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:21 صباحاً - لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بإمكانية وقف المساعدات لمصر والأردن إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين بموجب خطته لتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامب: "ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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