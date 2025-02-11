العالم اليوم - ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 01:21 صباحاً - لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بإمكانية وقف المساعدات لمصر والأردن إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين بموجب خطته لتهجير سكان قطاع غزة.

وقال ترامب: "ربما أوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين".

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