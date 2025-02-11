العالم اليوم - نتنياهو يطالب واشنطن برفع إسرائيل من "قائمة الرقائق"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:24 صباحاً - طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يرفع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اسم إسرائيل من قائمة الدول الممنوعة من تلقي رقائق الكمبيوتر أميركية الصنع.

وجاء الطلب خلال لقاء نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حسبما أفادت مصادر مطلعة لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، الإثنين.

يشار إلى أنه تم إضافة إسرائيل إلى القائمة مع العديد من الدول كجزء من سياسة إدارة بايدن السابقة، في إطار سعيها لحماية الأمن القومي الأميركي والتميز التكنولوجي.

وحسب مصدر أميركي، فإن لوتنيك قال إنه سيدرس الأمر، لكنه "لا يستطيع تقديم أي وعود".

وأضاف مسؤول بارز في إدارة ترامب: "لا يمكننا إجراء استثناءات في الوقت الحالي لأنها مسألة أمنية ذات أهمية قصوى للولايات المتحدة".