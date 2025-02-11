العالم اليوم - مصر تشدد على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم

انتم الان تتابعون خبر مصر تشدد على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:24 صباحاً - في لقاء مصري أميركي، شددت القاهرة مجددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في غزة، مع بحث إمكانية إعادة إعمار القطاع المدمر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الإثنين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، ومبعوث واشنطن للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي إريك تريغر.

وحسب بيان الخارجية المصرية، شهد اللقاء مناقشة مستفيضة لمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ولب النزاعات في المنطقة المتمثل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما اتصالا بالأوضاع المتردية في قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، على التطلع لمواصلة التنسيق مع الإدارة الأميركية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، واستعرض في هذا الإطار جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (في قطاع غزة) بجميع مراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإمكانية إعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء "الجوانب المختلفة للعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، ودعم أطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة".

وأشاد عبد العاطي بـ"الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الممتدة عبر 4 عقود، وما تتمتع به من تعاون بناء في المجالات المختلفة"، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية المصري نظيره الأميركي ماركو روبيو بتأييد الدول العربية الفلسطينيين في رفضهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجيرهم من غزة والسيطرة على القطاع.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان سابق، إن عبد العاطي أكد خلال اجتماعه مع روبيو في واشنطن على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين هناك.