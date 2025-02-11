نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك: الولايات المتحدة تنفق "الكثير" من الأموال على الأمم المتحدة ووكالاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك أن الولايات المتحدة تخصص "الكثير" من الأموال للأمم المتحدة والهياكل المرتبطة بها.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تقدم تمويلا كبيرا للأمم المتحدة والهياكل المرتبطة بها".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأونروا.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة قرارات، اتخذها الرئيس الجمهوري منذ توليه لمنصبه في 20 يناير، حيث سبق أن أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.