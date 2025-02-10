عزام الأحمد: تمت صياغة آلية لإدارة منظمة التحرير لقطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد عن صياغة آلية لإدارة منظمة التحرير لقطاع غزة.

وقال عزام الأحمد في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية إنه تمت مؤخرا صياغة آلية لإدارة قطاع غزة تحت إشراف منظمة التحرير، وهي تقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون قطاع غزة، حسبما نقلت عنه الوكالة.

وأكد على الوحدة السياسية والجغرافية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأنها يجب أن تكون تحت إدارة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قد أعلن في وقت سابق أن حركة "حماس" وافقت على خروج عناصر جناحها العسكري "كتائب القسام" من القطاع، وذلك ضمن الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" في يناير الماضي، بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة