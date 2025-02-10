نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مصالح موسكو في المفاوضات المحتملة يجب أن يتم تأمينها، ليس على حساب مصالح الآخرين، بل في سياق اتفاق على نظام أمني شامل لا يتضرر فيه أحد.

وأكد لافروف عبر كلمة ألقاها في اجتماع بمناسبة "يوم الدبلوماسي"، ونشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح مرارا بأن روسيا مستعدة للمفاوضات التي ينبغي في سياقها تأمين مصالحنا الوطنية المشروعة، ليس على حساب مصالح الآخرين، بل في سياق اتفاق على نظام أمني شامل لا يتضرر في إطاره أحد. كما لفت إلى أن الأزمة الأوكرانية لها أسبابها الجذرية العميقة، حسب تعبيره.



وأشار إلى أن روسيا "لن تمل وستصر على مطالبها بإزالة الأسباب التي خلقت تهديدات للأمن الروسي ومنها توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، ومسار نظام كييف الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب معاد للدستور، ولإبادة كل ما هو روسي، اللغة والثقافة والإعلام والكنيسة الأرثوذكسية.

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن وحده القضاء الكامل على الأسباب الجذرية للصراع من شأنه أن يفتح الطريق إلى نهايته، حسب تعبيره.

في يونيو الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لحل النزاع سلميا. وذكر أن روسيا ستوقف إطلاق النار فورا وتعلن استعدادها للمفاوضات في حال:

- تخلت أوكرانيا رسميًا عن نواياها للانضمام إلى حلف الناتو؛

- انسحبت القوات المسلحة الأوكرانية من المناطق الروسية الجديدة؛

- نفذت سلطات كييف عملية نزع السلاح؛

- تبنت أوكرانيا وضعًا محايدًا وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية.

كما أشار بوتين في هذا السياق إلى ضرورة إلغاء العقوبات المناهضة لروسيا