نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيبينزيا: موسكو لطالما صرحت عن دعم USAID للمتطرفين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو لطالما أكدت أن "USAID" تدعم المتطرفين في جميع أنحاء العالم ولكن ذلك اعتبر "دعاية روسية".

وأكد نيبينزيا أن روسيا لم تفاجأ بأي شكل من الأشكال بالكشف الأخير عن أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشددا أنه "لطالما قلنا أنها تمول المتطرفين في جميع أنحاء العالم، كل ما في الأمر أنه سابقا كانت تعد هذه التصريحات دعاية روسية، ولكن في النهاية اتضح أن كل شيء كان صحيحا".

وفي وقتٍ سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسرقة مليارات الدولارات من ميزانية الدولة من أجل مدفوعات إعلامية. وأطلق عملية مراجعة للمساعدات الخارجية بهدف إعادة تنظيم محتملة للوكالة.

وأشار الملياردير ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك إلى أن ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ووصف الملياردير الوكالة بالمنظمة الإجرامية التي "يجب أن تموت"، وبأنها "جحر أفاع للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أمريكا".

وحسب قناة CBS التلفزيونية، فإن البيت الأبيض يعتزم دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية وتقليص عدد موظفيها. وفي الوقت ذاته، وفقا لوسائل الإعلام، ستواصل الوكالة العمل كهيكل مسؤول عن المساعدات الإنسانية.

يذكر أن ترامب انتقد المنظمة سابقا بشدة، متهما إياها بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على مشاريع لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة