نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان الأرميني ينظر في مشروع قانون بدء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية الأرمينية، بأنه تم إدراج مشروع قانون بشأن عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، في جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة للبرلمان.

جاء في البيان: "وفقا للوائح الجمعية الوطنية، لإدراج القضايا التالية في جدول أعمال جلسات الجمعية الوطنية المنعقدة اعتبارا من 11 فبراير بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن حكومة أرمينيا أيدت مبادرة تشريعية مقدمة من قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 24 ينايرالماضي، أصدرت لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الأرميني رأيا إيجابيا حول المبادرة، وتم إدراج الوثيقة في جدول أعمال الجلسة العامة.

وفي ذات السياق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، في 9 يناير بأن روسيا تعتبر مناقشة أرمينيا لمشروع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بمثابة بداية لخروج يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأضاف أوفرتشوك أن موسكو ستقوم ببناء سياستها الاقتصادية تجاه أرمينيا أخذة هذا التطور في الاعتبار