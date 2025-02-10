نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اختراق هاكر مصري القناة الـ14 الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يُظهر تعرض القناة الـ14 الإسرائيلية لعملية اختراق من قبل هاكر مصري خلال حلقة تلفزيونية على القناة، والتي أدت إلى انقطاع البث، وظهور العلم المصري على الشاشة وبدء النشيد الوطني، في حين ظهر على الشريط السفلي للقناة عبارة تتضمن «تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان.. نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".

جدير بالذكر أن الفيديو تم تداوله بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر منصة «إكس» يوم 9 فبراير الجاري، وتناولته العديد من المنصات والمواقع المحلية والعربية عبر حساباتها الرسمية دون التحقق من صحته.

ولكن ما حقيقة الفيديو المتداول؟

تحققت عدد من منصات «تدقيق المعلومات» من الفيديو المتداول، وتبين أنه مفبرك، حيث يعود الفيديو الأصلي لـ يوم 5 فبراير الجاري، ونشرته القناة الـ 14 الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، ولم يحدث اختراق للفيديو من قبل هاكر مصري كما تم التداول.