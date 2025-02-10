نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عقب إعلان أبو عبيدة".. وزير الدفاع الإسرائيلي يوعز للجيش بالاستعداد على أعلى مستوى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء يوم الاثنين، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان وقف عملية تبادل الأسرى.



وقال كاتس: "هذا انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار. لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى من التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة وحماية البلدات"، مضيفا "لن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا…