الكنيست يفشل في التصويت على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 07:28 مساءً - فشل الكنيست الإسرائيلي في التصويت على مقترح بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو.

وقاطع عدد من نواب الكنيست كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكنيست، وذلك في أعقاب زيارته إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قرر رئيس الكنيست طرد عدد من نواب الكنيست لمقاطعتهم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وخلال كلمته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رؤى حكومته أصبحت متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط.

واعتبر أن اللقاء الأخير مع الرئيس ترمب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أمريكيين سابقين.