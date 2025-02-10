العالم اليوم - أمين سر منظمة التحرير يدعو حماس إلى عدم العودة لحكم غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:21 مساءً - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحيرير الفلسطيني حسين الشيخ، يوم الاثنين، حركة حماس الإعلان بأنها لن تعود لحكم غزة، وأن تدعو منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية صاحبة اولاية السياسية والقانونية بأن تتحمل مسؤولياتها في القطاع.

وفي حوار مع دوت الخليج، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "على حماس أن تتصرف بمسؤولية وطنية ولا يجب أن لا يكون هناك استعراض للقوة لترهيب الوضع الداخلي الفلسطيني وأن تسعى إلى التوافق لا النزاع".

وفي رسالة موجهة إلى حركة حماس، قال الشيخ " أي دولة منقوصة أو إمارة على جزء من فلسطين هو مشروع مشبوه، وأي حل منقوص حفاظا على المصالح الحزبية هو وقوع بالمحظور".

وبشأن إدارة القطاع، قال أمير سر اللجنة التنفيذية للمنظمة إن إدارة قطاع غزة ستكون منوطة بلجنة وطنية فلسطينية من أشخاص مهنيين من قطاع غزة مرتبطة ارتباط وثيق بالحكومة الفلسطينية (...) ورئيس لجنة إدارة غزة سيكون نائبا لرئيس الوزراء الفلسطيني".

موجها حديثه لإدارة ترامب، قال حسين الشيخ إن على الإدارة الأميركية أن تبدأ بخطوات جدية لحل الصراع على أساس حل الدولتين والإلتزام بالشرعية الدولية.

وعن مقترح تهجير سكان غزة، قطع حسين الشيخ بأن التهجير مرفوض سواء كان لأسباب سياسية أو فنية. وإن إعادة الإعمار يمكن أن تحدث بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه في غزة.

وقال الشيخ "نتنياهو واهم أنه يستطيع تهجير الشعب الفلسطيني وإفشال هذا المخطط يكون بموقف عربي وفلسطيني ثابت".

وبشأن قمة القاهرة المرتقبة، قال المسؤول الفلسطيني "القمة العربية سيكون في مركزها ايجاد خطط لمواجهة مشروع التهجير (...) سنقدم للقمة العربية برنامج كامل عن اليوم التالي للحرب وخطة شاملة لاعادة اعمار غزة