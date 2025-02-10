العالم اليوم - فيديو.. نتنياهو يتعرض للتوبيخ خلال إلقاء كلمته بالكنيست

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. نتنياهو يتعرض للتوبيخ خلال إلقاء كلمته بالكنيست من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 07:21 مساءً - تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمقاطعة والتوبيخ خلال إلقائه كلمة في الكنيست الإسرائيلي.

وقوبلت كلمة نتنياهو بالجلسة العامة للبرلمان الإسرائيلي بأصوات معارضة مستهجنة له، فيما علا صوت إحدى النائبات التي دعته للتنحي عن منصبه. وقالت النائبة ميراف بن أري خلال الجلسة: "ما الذي يجب فعله حتى تغادر بالفعل؟ لقد سئمت من سماعك". رئيس الوزراء رد على النائبة بالقول: "ما يجب فعله هو الفوز في الانتخابات". كما تعالت الأصوات التي اتهمت نتنياهو بمحاولة إفشال وقف إطلاق النار في قطاع غزة فيما رد نتنياهو بتحذير النواب بطردهم.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. نتنياهو يتعرض للتوبيخ خلال إلقاء كلمته بالكنيست .. في رعاية الله وحفظة