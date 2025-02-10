نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى في حادث أليم بغواتيمالا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم جراء تحطم حافلة بعد سقوطها من أعلى الجسر، لتستقر أسفل النهر في عاصمة غواتيمالا، حسبما ذكرت صحيفة "برينسا ليبر".







ونقلا عن رجال الإنقاذ، فإن الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة من بلدية سان كريستوبال أكاساغوازتلان في مقاطعة إل بروغريسو.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة العديد الذين يتواجدون في حالة حرجة، فيما تواصل مصالح الإنقاذ البحث عن مفقودين، في أمل العثور على ناجين بينهم. كما أشارت نفس المصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع