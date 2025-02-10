العالم اليوم - شاهد.. تجهيزات حزب الله لتشييع هاشم صفي الدين

انتم الان تتابعون خبر شاهد.. تجهيزات حزب الله لتشييع هاشم صفي الدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:24 مساءً - طالبت جماعة حزب الله اللبنانية من أنصرها اتخاذ أقصى درجة من حالات ضبط النفس وعدم اتاحة الفرصة لافتعال أي احداث خلال تشييع القيادي هاشم صفي الدين.

وكان حزب الله قد حدد تاريخ 23 فبراير موعدا لتشييع صفي الدين.

ونشر حزب الله مقطع فيديو للاستعدادات والتجهيزات الجارية لتشييع هاشم صفي الدين، حيث ستجري مراسم التشييع في مسقط رأسه بلدة دير قانون في جنوب لبنان.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن حزب الله أعطى تعليمات وتوجيهات صارمة لأنصاره الذين سيشاركون في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين على ضرورة ضبط النفس بأقصى الدرجات وعدم اتاحة افتعال أي أحداث أمنية في يوم التشييع.

وفي يوم 23 أكتوبر الماضي، أكد حزب الله مقتل هاشم صفي الدين، في غارة إسرائيلية.

وصفي الدين هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وكان الخليفة المحتمل لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية يوم 27 سبتمبر الماضي.