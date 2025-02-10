العالم اليوم - فيديو.. حافلة فريق تنزاني تسقط في النهر باللاعبين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حافلة فريق تنزاني تسقط في النهر باللاعبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:24 مساءً - تعرضت حافلة نادي دودوما جيجي التنزاني لحادث سير، الاثنين، بعد ملاقاتها فريق نامونجو بالدوري المحلي لكرة القدم.

ووفقا لتقارير أولية من هيئة الإذاعة التنزانية، لم تحدث إصابات خطيرة بين اللاعبين نتيجة للحادث، باستثناء إصابات طفيفة.

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل فريق دودوما لهذا الحادث الاثنين، في المنطقة الواقعة بين نانجورونكورو وسومانجا حيث سقطت السيارة في النهر.

وأكد الأمين العام للفريق، فورتوناتوس جونسون، الحادثة موضحا أن جميع اللاعبين مصابون.

وكان دودوما جيجي لعبوا بالأمس مباراة في الدوري التنزاني ضد نادي نامونجو، وانتهت بالتعادل 2-2.