العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقلص قوات الاحتياط في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 06:24 مساءً - قلص الجيش الإسرائيلي قوات الاحتياط بقطاع غزة إلى فرقتين، بعد انسحابه من محور نتساريم، على ما أفادت إذاعة الجيش.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن الجيش "قلص عدد قواته في غزة، حيث سرَح فرقة الاحتياط رقم 99 ولواء الاحتياط هرئيل من المهمة في غزة، وغادرا القطاع فعليا".

ويعمل الجيش الإسرائيلي، وفق المصدر، حاليًا في قطاع غزة بفرقتين فقط - وهو أقل عدد من الفرق العاملة في القطاع منذ 10/7/2023.

والليلة الماضية، انسحبت الآليات العسكرية الإسرائيلية من محور "نتساريم" الذي أقامه الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم من شارع الرشيد (البحر) غربا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقا، يوم 27 يناير الماضي، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما مكّن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني من العودة إلى شمال قطاع غزة.

وفي 27 يناير الماضي، بدأت عملية عودة الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة سيرا على الأقدام عبر الطريق الساحلي وبالمركبات على طريق صلاح الدين.