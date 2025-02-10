العالم اليوم - أردوغان يرد على خطة تهجير غزة ويطالب بملاحقة نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:24 مساءً - رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بصورة صارمة خطط الولايات المتحدة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم، وبدلا من ذلك دعا إسرائيل لإعادة بناء القطاع التي الذي لحق به دمار هائل.

وقال إردوغان في مؤتمر صحفي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور "من وجهة نظرنا، لن يتم النظر بجدية إلى المقترحات التي تهدف لنقل الفلسطينيين من الأرض التي عاشوا فيها لآلاف الأعوام ".

وأضاف: "لا يملك أي شخص القدرة على إحداث نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني، ولن يملك هذه القدرة مطلقا".

وشدد أردوغان على أنه بدلا من البحث عن مكان جديد لشعب غزة، يتعين محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الضرر الذي تسبب فيه خلال العملية العسكرية ضد حركة حماس في غزة.